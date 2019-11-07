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«90-е возвращаются?»: Стало известно о громком покушении в Киеве

Главная » Последние новости » Происшествия » "90-е возвращаются?": Стало известно о громком покушении в Киеве
 
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В Киеве было совершено громкое покушение на директора фармацевтической фирмы

В украинской столице убийца на мотоцикле бросил взрывное устройство в автомобиль жертвы. Об этом утром, 7 ноября, на странице в facebook написал Мирослав Гай. Он сообщил о том, что всё произошло прямиком на трассе. В результате погиб охранник директора фармацевтической фирмы Игоря Сало. Пассажиры автомобиля получили ранения, информирует enovosty.com/news.

«90-е вернлись. Каждую неделею заказное убийство», — написал Мирослав Гай.

Информацию о том, что среди пострадавших был украинок-российский бизнесмен Сало, подтвердили и источники «Киев Оперативный».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1906

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