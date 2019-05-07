На Киевщине в пожаре погибла пятилетняя девочка

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В Ирпене горел частный дом. В результате пожара погибла пятилетняя девочка.

В Ирпене Киевской области произошла трагедия. Из-за угарного газа умерла девочка, на момент смерти ей было всего 5 лет. Об этом сегодня, 7 мая, передает пресс-центр полиции Киевщины, информирует enovosty.com/news.

Прибыв на место пожара, спасатели вытянули из горящего дома ребенка. Девочка была без сознания. Медикам не удалось восстановить жизнедеятельность, малышка умерла в карете скорой помощь во время реанимационных мероприятий. Врачи заявили, что погибшая не имела никаких телесных повреждений, гибель наступила из-за угарного газа.

Правоохранители выяснили, что девочка страдала слепотой. В этот злополучный день за ней, пока родители были на работе, присматривал дедушка. Незадолго до возгорания мужчина вышел с внуком погулять во двор, а девочка решила остаться в доме – она слушала телевизор.

Спустя некоторое время дедушка заметил дым, исходящий из дома. Он сразу же вызвал спасателей.

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Эксперты, осматривая результаты пожара, установили, что огонь сжег комнату. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Правоохранители устанавливают все подробности трагедии и решают вопрос о правовой квалификации происшествия.