Чернобыль продолжает гореть, шокирующее видео с высоты птичьего полёта (ВИДЕО)

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Уже четвертый день в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушение мсштабного пожара, который начался 4 апреля. Огонь охватил площадь около 11 гектаров в Котовском лесничестве.

По состоянию на 07:00 час 7 апреля на территории Котовского лесничества зоны отчуждения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня на площади около 4 га, информирует enovosty.com/news.

Так, к ликвидации пожара привлечены 120 человек и 29 единиц техники. От ГСЧС задействовано 54 спасателя и 10 единиц техники. Для тушения был задействован вертолет ГСЧС, который уже сбросил 38 тонн воды на очаги возгорания.

Проблема пожаров, которые ежегодно приносят миллионный ущерб государству существует уже давно и это не только проблема Чернобыльской зоны. Сегодня массово горят поля, леса и заповедные зоны по всей Украине. Причина пожара проста, украинцы массово сжигают прошлогодние листья, не думая об последствиях и масштабах бедствия, которые могут разгореться от казалось бы безобидного костра в лесопосадке.

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На видео из Чернобыля видно, что пожар пришел из-за пределов зоны отчуждения. За считаные часы пожар распространился на территорию несколько десятков гектаров, оставляя после себя пепелище, уничтожая не толко растительность, но и животный мир, который там обитает.

Тем временем украинцы продолжают жечь костры ставя под угрозу не только свою безопасность, но и здоровье окружающих, поскольку продукты горения, попадая в воздух, несут колоссальный вред организму, в частности, дыхательной системе, что в условиях нынешней пандемии коронавируса, может толко ухудшить и без того сложную ситуацию.