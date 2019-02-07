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На Киевщине пятый день ищут пропавших рыбаков

Главная » Последние новости » Происшествия » На Киевщине пятый день ищут пропавших рыбаков
 
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За 2019 год в Украине утонуло шесть рыбаков. Помимо этого, 2 февраля пропали еще три рыбака.

На Киевщине на реке Днепр в пгт. Козин пропали три рыбака. Тело одно из пропавших уже найдено, информирует enovosty.com/news.

Трагедия произошла 2 февраля. После того, как один из рыбаков поплыл на лодке забирать своих друзей из острова, связь с ними пропала полностью. Поисками занимались и спасатели, и родственники, и неравнодушные люди. К работе даже привлекли вертолеты. Однако успехом операция не увенчалась.

Спасателям не удалось найти ни одного мужчину. 5 февраля тело одного пропавшего нашли местные рыбаки.

Правоохранители остановили уже активные поиски, так как надежды на то, что рыбаки живы у них не осталось. Родственники и друзья продолжают же поисковую кампанию двух рыбаков. Они бросили 4 буйка в предполагаемом районе трагедии и ищут между ними.

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В ГСЧС напоминают об опасности. Только за прошлый год в стране утонуло 79 рыбаков. 8 февраля спасатели проведут на Киевщине очередное собрание с любителями зимней рыбалки. Они будут учить их правильно передвигаться по льду и действовать в экстремальных ситуациях.

Справка. Если вы увидели тонущего человека, сообщите, что услышали его и идете к нему на помощь. Под себя следует положить лыжи, фанеру или доску. Подбираться к пострадавшему нужно ползком. Ни в коем случае нельзя подползать близко к краю льда. Вам необходимо кинуть пострадавшему шарф, ремень, лыжу или другой предмет, с помощью которого можно вытянуть человека.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1990

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