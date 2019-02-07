На Сумщине огромная глыба льда убила 28-летнего мужчину

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В Конотопе умер мужчина, на голову которого с крыши упала ледяная глыба. За его жизнь на протяжении 4 дней боролись медики.

Врачам не удалось спасти жизнь 28-летнему парню, на которого рухнула ледяная глыба. Он умер, не приходя в сознание, информирует enovosty.com/news.

Трагедия произошла на Сумщине в городе Конотоп. Когда 28-летний мужчина выходил со своей женой из магазина на них с крыши упал большой кусок льда. Очевидцы утверждали, что его вес составлял не меньше 30 килограммов.

Пострадали оба супругов. Женщина перенесла операцию и пошла на поправку. Ее муж получил сильную черепно-мозговую травму. На протяжении 4 дней медики боролись за его жизнь, провели несколько хирургических операций. Однако сегодня стало известно о его смерти.

Теперь без отца остался 10-летний мальчик. Данная семья переехала в Конотоп из оккупированного Донбасса. Родственников у них мало. Пока мама лежит в больнице, за ребенком ухаживает дядя.

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Пострадавшая женщина получила удар в голову, основная нагрузка пришлась на шейные и грудные позвонки. Женщина удивляется, что ее семья смогла уцелеть во время вражеского обстрела в Троицком, но не смогла уберечься от ледяной глыбы. «Кто знал, что здесь настигнет», — сообщила она СМИ.