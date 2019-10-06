ГСЧС: На Житомирщине из-за бездомного сгорело 11 построек

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В Житомирской области бездомный человек спровоцировал масштабный пожар.

На Житомирщине из-за действий бездомного сегодня, 6 октября, воспламенилось 11 хозяйственных построек. Об этом передают сотрудники ГСЧС области, информирует enovosty.com/news.

Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре поступило на линию «101». Звонивший заявил, что горят сараи в городе Бердичев. Прибыв на место вызова, сотрудники ГСЧС увидели, что огонь распространился на 11 деревянных построек. Все они были накрыты общей крышей. Огонь распространился на 144 кв. м.

Чтобы потушить такой большой очаг, спасателям пришлось вызывать подмогу. На место происшествия дополнительно вызвали специалистов с установками для тушения и разбора конструкций.

Два пожарных отделения смогли локализировать возгорание в 8:50, полностью затушить огонь получилось в 9:45.

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По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожных действий бездомного человека. Тот, чтобы согреться, был вынужден распалить костер. На данный момент специалисты устанавливают все подробности и нюансы случившегося.