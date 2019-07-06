Родители не заметили пропажу: На Днепропетровщине убита и изнасилована 14-летняя девушка

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В Украине продолжают исчезать люди

На Днепропитровщине задержан 24-летний преступник, изнасиловавший и убивший девочку. Её начали искать еще 29 июня, но, увы, живой больше не нашли. О страшной происшествии рассказал на странице в социальной сети заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует enovosty.com/news.

Оказалось, что рецедивист 1995 года рождения убил и изнасиловал девочку, 2005 года рождения. Он сам показал место, где спрятал тело девочки. Её начали искать 29 июня, хотя её не стало намного раньше. Дело в том, что родители не заметили исчезновения ребенка, так как принимали алкоголь. Девочку нашли в родном селе Миролюбовка, где она и прожила свои «не очень счастливые 13 лет».

Напомним, украинцы после серии страшных трагедий, требуют сделать наказание для убийц детей строже. Кроме того, в стране должны ввести реестр педофилов.

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