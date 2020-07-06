Киберполиция блокировала несанкционированное вмешательство в работу мобильных операторов

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Киберполиция блокировала несанкционированное вмешательство в работу мобильных операторов связи

Сотрудники Департамента киберполиции Нацполиции совместно с Главным следственным управлением НПУ, Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины разоблачили мужчину в несанкционированном вмешательстве в работу сетей электросвязи национальных операторов телекоммуникационных услуг, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастен житель Житомирщины, 1985 года рождения. Фигурант разместил большое количество точек со специализированным телекоммуникационным оборудованием, в котором размещались sim-карты украинских операторов мобильной связи.

Оборудование было настроено на прием входящих вызовов из-за рубежа с последующим перенаправлением под видом псевдонациональных в обход Международного центра комутации. Таким образом международные вызовы тарифицировались как национальные. Для таких действий фигурант использовал более полутора тысяч стартовых пакетов крупнейших украинских операторов мобильной связи. По предварительным данным сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, в транспортных средствах и гаражных помещениях. По результатам изъята компьютерная техника, стартовые пакеты, мобильные телефоны, специализированное телекоммуникационное оборудование.