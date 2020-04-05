В центре Киева ночью вспыхнул масштабный подземный пожар (ВИДЕО)

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Жители центральных районов Киева проснулись от едкого запаха и чёрного дыма. Впоследствии стало известно, что на Крещатике вспыхнул масштабный пожар, горели телекоммуникационные кабели.

Соцсети подняли шум ещё ночью, поскольку был замечен едкий чёрный дым из подземного перехода в центре Крещатика. Очевидцы утверждают, что помимо дыма из подземного перехода вырывался огонь, информирует enovosty.com/news.

Службам ГосЧС ночью не удалось потушить пожар, поскольку в горящих электрических кабелях было высокое напряжение и пожарным пришлось предварительно заливать колодцы пеной.

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По состоянию на 9 часов утра пожар удалось локализовать, но работы по обесточиванию электрических кабелей продолжаются. Восстановить электрические кабели, поврежденные во время пожара, будет крайне сложно, — утверждают в ГосЧС.