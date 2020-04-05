Пограничники задержали партию контрабанды с дезинфекторами

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Одесские пограничники совместно с с сотрудниками таможни предупредили вывоз в Азербайджан партии дезинфицирующих средств на общую сумму более 30 тысяч евро.

Так, злоумышленники пытались вывезти через морской пункт пропуска «Черноморск» дезинфицирующие средства на сумму 30 тысяч евро. , информирует enovosty.com/news.

Пограничники обнаружили в грузовике более 4 тысяч литров дезинфицирующих средств, а также 300 тысяч таблетированных дезинфекторов.

На данный момент образцы средств отобраны для проведения экспертизы, идёт расследование.