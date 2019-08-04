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Поваленные деревья и поврежденные автомобили: в Одессе разбушевался ураган

Главная » Последние новости » Происшествия » Поваленные деревья и поврежденные автомобили: в Одессе разбушевался ураган
 
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В Одессе пронеслась ночная стихия. Ураган обесточил десятки жилых домов, вырвал деревья, а также повредил несколько машин.

Власти города по состоянию на 10:00 подсчитали, что стихия повалила 22 дерева, а также обрушила 4 больших ветки. Специалисты «Одесгорсвет» осмотрели улицы и выяснили, что ураган спровоцировал 15 обрывов электросетей. Причиной послужили, главным образом, падения деревьев. Также непогода повредила 23 точки уличного освещения, информирует enovosty.com/news.

Пострадали сегодня ночью и машины одесситов. По улице Садовой на два автомобиля упало дерево, на Средней улице на одну машину рухнула ветка, На улице Довженко пострадали еще два транспортных средства.

Ураган спровоцировал и повреждение одного киоска. На его крышу во время сильного ветра упала ветка.

В мэрии сообщают, что на протяжении всей ночи в Одессе работал штаб по ликвидации последствий стихии. Самым сильным ураган был в 01:00. Именно тогда к проливному дождю добавился штормовой ветер. Порывы достигали 25 м/с.

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Этой ночью в Одессе работало 34 автомобиля коммунальщиков.


Автор: Катерина Лукьянчук
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