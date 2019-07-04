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В Одессе убили студента из Марокко

Главная » Последние новости » Происшествия » В Одессе убили студента из Марокко
 
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В Одессе произошло жуткое убийство марокканского студента. Местный житель нанес иностранцу ножом смертельное ранение.

Житель Одессы убил иностранца, который в Украине пребывал в качестве студента. Сам он родом из Марокко.

Как передает пресс-служба областной Нацполиции, 24-летний одессит нанес марокканцу смертельное ножевое ранения. Медикам не удалось спасти студента, информирует enovosty.com/news.

Причиной убийства стала ссора, произошедшая между парнями неподалеку развлекательного комплекса Аркадии. В ходе конфликта местный житель достал нож и ударил своего оппонента.

Карету скорой помощи вызвали очевидцы происшествия. Также на место трагедии позвали правоохранителей. Пока полиция ехала на вызов, преступник сбежал с места убийства.

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Медики пытались спасти иностранцу жизнь. Они обеспечивали ему помощь в машине скорой помощи. Однако все усилия оказались тщетными – парень умер.

Полиция быстро установила личность убийцы. Его нашли на следующий день. Преступник прятался на территории Любашевского района.

Местному парню объявили о подозрении в убийстве и взяли под арест. На данный момент ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 256

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