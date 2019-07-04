На Ивано-Франковщине зафиксировано массовое отравление туристов

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Туристическая группа, отдыхавшая в долине Крынта, сильно отравилась. Среди пострадавших – трое детей.

На Ивано-Франковщине в больницу попало восемь людей. Все они госпитализированы с пищевым отравлением. Трое из них – дети. В туристическую группу входили жители Одесщины и Кировоградщины, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники Ивано-Франковской обладминистрации заявили, что 13 туристов отдыхали на территории долины Крынта, расположенной неподалеку поселка Замагора Верховинского района.

Впервые спасатели получили сообщение о резком ухудшении самочувствия вчера вечером, 3 июля. На вызов прибыла машина скорой помощи и отправила пострадавших в центральную больницу Верховины.

В ночь с 3 на 4 июля было госпитализировано еще четверо туристов. По состоянию на сегодняшнее утро в Верховинскую больницу с острым гастроэнтероколитом забрали восемь туристов. Пострадавшие проходят лечение. На данный момент также выясняются все нюансы происшествия. Специалисты пытаются определить причину массового заболевания.

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