Смерть 5-летнего Кирилла: суд избрал меру пресечения одному подозреваемому полицейскому

Главная » Последние новости » Происшествия » Смерть 5-летнего Кирилла: суд избрал меру пресечения одному подозреваемому полицейскому Смерть 5-летнего Кирилла: суд избрал меру пресечения одному подозреваемому полицейскому

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Голосеевский районный суд определил меру пресечения для одного из подозреваемых полицейских, причастных к смерти 5-летнего мальчика.

Ивану Приходько, полицейскому, которого подозревают в действиях, спровоцировавших гибель 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком, избрали меру пресечения. Суд решил поместить его под стражу на 60 дней. На данный момент суд пока не избрал меру пресечения для второго фигуранта дела – Владимира Петровца, информирует enovosty.com/news.

Напомним, что ребенка, которого смертельно ранили патрульные полицейские на территории Переяслава-Хмельницкого, уже нет в живых. Медикам не удалось спасти жизнь маленькому Кириллу, он скончался вчера, 3 июня.

Во время судебного заседания адвокат Приходько требовал для свое подзащитного домашнего ареста, а семья погибшего мальчика – содержания под стражей.

Добавим, что после фиксации факта ранения полицейскими ребенка из огнестрельного оружия, правоохранителям вручили уведомления о подозрении в хулиганстве (которое совершенное группой и с участием оружия), а также в причинении тяжелого неосторожного телесного увечья. После гибели Кирилла подозрение было переквалифицировано генпрокуратурой. Теперь двух полицейских подозревают в умышленном убийстве. Таким образом подсудимым грозит либо 10-15-летнее заключение, или же пожизненное.

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