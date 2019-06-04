Смерть 5-летнего Кирилла: суд избрал меру пресечения одному подозреваемому полицейскому

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Исторические фотографии в цвете

Все фото »

Происшествия

04.06.2019 г.
14:53На Ровенщине от кори умерла трехмесячная девочка
11:51Смерть 5-летнего Кирилла: суд избрал меру пресечения одному подозреваемому полицейскому
03.06.2019 г.
19:30На Херсонщине девушка погибла от удара молнии
12:54Под Киевом патрульные сбили на «зебре» ребенка (ВИДЕО)
10:16На Киевщине раненому ребенку медики не смогли достать пулю из головы
02.06.2019 г.
12:56Смертельный ураган: на Днепропетровщине во время фестиваля KOZAK Fest погиб человек
11:32В Днепре на заводе по изготовлению туалетной бумаги произошел пожар
Все происшествия

Аналитика

03.06.2019

Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге

Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Зеленский вернул в Минские переговоры Кучму, Трамп отправился в турне в Европу, а опрос показал, кто возможно проходит в Верховную Раду Украины, - такими ...
03.06.2019

Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!

Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Результаты выборов в Европарламент оказались далеко не такими, как их прогнозировали. Как и все в Европе, электоральные итоги оказались более мягкими ...
31.05.2019

Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Итоги дня: Прыжок зеленого, чистка в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Зеленский утвердил новый состав СНБО, в обменниках резко подскочил курс доллара, а в Украину приехала сменщица посла США, - такими были главные новости ...

Последние новости

04.06.2019 г.
15:53 Крым превращают в туристическую помойку, - Злой Одессит
15:52 Иллюзионист, «похоронивший» себя заживо, «взорвал» YouTube
15:41 Под маркой экологии в Украине отбирают деньги и доли в бизнесе, - Руслан Бортник
15:40 Руслан Бортник: используя тему экологии в Украине отбирают доли в бизнесе и деньги
15:27 Коломойский продавил комитет по ТЭК: рынок электроэнергии хотят перенести
15:15 В июне украинцы будут отдыхать двенадцать дней из тридцати
15:00 Онкологи назвали пять первых симптомов рака
14:53 На Ровенщине от кори умерла трехмесячная девочка
14:45 Компьютер Apple Mac Pro в топовой конфигурации будет стоить около $45000
14:31 На Кировоградщине непогода разрушила мост и дорогу: школьников на ВНО сопровождали спасатели (ФОТО)
14:30 Меган Маркл проигнорировала банкет в честь президента США
14:15 Украинским военным будут выплачивать мотивационную премию
13:58 "Может уничтожить все": Британцы показали оружие будущего (ВИДЕО)
13:46 "Воспалительные" процессы": У Епифания рассказали о кризисе в украинском православии
13:45 Опрос: Каждый четвертый россиянин готов выйти на массовый митинг в защиту своих прав
13:41 ТОП-4 продукта, которые вызывают рак груди
13:38 Убил другой ребенок? В деле об убийстве мальчика всплыл скандальный нюанс
13:38 В Украине будут следить за трудоустройством выпускников ВУЗов
13:35 Определена самая «вкусная» для комаров группа крови
13:29 Импичмент: Рада опять устроила саботаж Зеленскому
13:25 Диетологи назвали продукты, которые гарантированно превращаются в жировые отложения
13:20 Консультанты рекомендуют не путать корпоративные бизнес-процессы с повседневной жизнедеятельностью компаний
13:20 От айфонов до истребителей: товары, которые пострадают, если Китай запретит экспорт редкоземельных металлов в США
13:16 Украинские военные провели успешную информационную спецоперацию на оккупированных территориях Донбасса
13:10 Atlantic Counsil: Москва постепенно становится младшим партнером Пекина
12:59 В Украине хотят в 10 раз увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности
12:49 Назвали продукт, помогающий улучшить работу сердца
12:39 SpaceX: Космический грузовик Cargo Dragon успешно вернулся на Землю
12:33 Украина получит меньше топлива из России. Как изменятся ценники на АЗС
12:25 Курс доллара перейдет к новым отметкам: Названа дата перелома
12:17 «Невероятно опасный прецедент»: Трамп хочет продавать бомбы Саудовской Аравии
11:59 "Это опасная ловушка": Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
11:51 Смерть 5-летнего Кирилла: суд избрал меру пресечения одному подозреваемому полицейскому
11:13 Советник Данилюка Кузяра был автором схемы «шахт-двойников» еще до Януковича
11:02 Эконалог в Украине: наказание или стимул?
10:55 Стало известно о цели первого зарубежного визита Зеленского
10:53 В ЕС хотят продлить санкции в отношении России за Крым до 2020 года
10:18 Трамп утвердил поставку военных самолетов в Болгарию
10:18 "Усиливать и помогать": Вакарчук будет контролировать Зеленского
10:12 В Украине появился крупнейший в восточной Евразии завод крахмалопродуктов
09:50 "Вызов для полиции моды": Новый образ Трампа сильно удивил Сеть (ФОТО)
09:49 Стало известно, когда может состоятся встреча Зеленского и Трампа
09:30 Назвали дату транзита по нефтепроводу "Дружба"
09:23 В Европе резко увеличили квоты для заробитчан из Украины
09:12 Путин отправит в Беларусь более 300 солдат, «Искандеры» и авиацию
09:05 О кремлевской провокации с Румынией, «оккупирующей» Украину, - "Злой одессит"
09:01 Соглашение о ЗСТ с Турцией на финишной прямой. Что осталось?
08:38 "Образцовая капитуляция России": Это поражение, россияне уходят, - мнение
08:37 Помпео: РФ должна ответить за сбитый над Донбассом Boeing MH17
08:36 Первая встреча Зеленского и Трампа. В чем огромная важность этого события?
08:33 Убийство ребенка: В МВД рассказали, что полиция в США тоже убивает людей
08:23 Матрешка "примирения" Украины и России, - Пономарь
03.06.2019 г.
22:30 Ученые научились создавать электричество из снега
22:00 На Плутоне заметили ледяной извергающийся вулкан
21:20 Эксперты объяснили нашествие бабочек в Украине
20:58 На Донбассе оккупанты из минометов и ПТРК обстреливают позиции украинских военных
20:40 На новых станциях метро в Украине будут строить туалеты
20:21 Егор Киян рассказал о возможных последствиях объявления Украиной дефолта
20:00 Ученые доказали, что замороженные фрукты могут быть полезнее свежих
19:57 В столичном метро отказываются от жетонов и будут переходить на электронный билет
Все новости »

Смерть 5-летнего Кирилла: суд избрал меру пресечения одному подозреваемому полицейскому

Главная » Последние новости » Происшествия » Смерть 5-летнего Кирилла: суд избрал меру пресечения одному подозреваемому полицейскому
 
Печать Отправить на почту

 

 

Голосеевский районный суд определил меру пресечения для одного из подозреваемых полицейских, причастных к смерти 5-летнего мальчика.

Ивану Приходько, полицейскому, которого подозревают в действиях, спровоцировавших гибель 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком, избрали меру пресечения. Суд решил поместить его под стражу на 60 дней. На данный момент суд пока не избрал меру пресечения для второго фигуранта дела – Владимира Петровца, информирует enovosty.com/news.

Напомним, что ребенка, которого смертельно ранили патрульные полицейские на территории Переяслава-Хмельницкого, уже нет в живых. Медикам не удалось спасти жизнь маленькому Кириллу, он скончался вчера, 3 июня.

Во время судебного заседания адвокат Приходько требовал для свое подзащитного домашнего ареста, а семья погибшего мальчика – содержания под стражей.

Добавим, что после фиксации факта ранения полицейскими ребенка из огнестрельного оружия, правоохранителям вручили уведомления о подозрении в хулиганстве (которое совершенное группой и с участием оружия), а также в причинении тяжелого неосторожного телесного увечья. После гибели Кирилла подозрение было переквалифицировано генпрокуратурой. Теперь двух полицейских подозревают в умышленном убийстве. Таким образом подсудимым грозит либо 10-15-летнее заключение, или же пожизненное.

Читайте: 1,3 миллиарда долларов для Украины: Есть три способа заставить Россию заплатить


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 122

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Это опасная ловушка: Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Усиливать и помогать: Вакарчук будет контролировать Зеленского
Стало известно, с кем на выборы пойдет Ярош
"Это опасная ловушка": Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук"Усиливать и помогать": Вакарчук будет контролировать ЗеленскогоСтало известно, с кем на выборы пойдет Ярош
Все Выборы

Аналитика

Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и "развязанные руки" НАБУ
Анбандлинг «Нафтогаза»: как поделить и себя не обделить?
Итоги дня: Военная рука помощи от США, звездная Рада и шаурма Зеленского
Зе против Пу. Попытка прогноза и вопросы без ответов
Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных
Итоги дня: Друзья Украины в Европарламенте, шанс на свободу моряков и закалка "Нептуна"
Все статьи


Читайте также

1,3 миллиарда долларов для Украины: Есть три способа заставить Россию заплатить
 Суд вынес приговор по делу об убийстве водителя BlaBlaCar
Ученые доказали, что жизнь после смерти существует
 Оказалось, фруктовые соки увеличивают риск ранней смерти
В Украине зафиксировали еще одну смерть от ботулизма
 Найден новый способ предсказания смерти человека
Полицейский убил водителя в Киеве. Первые подробности и спорные моменты (ВИДЕО)

Армия

Боевая машина пехоты БМП-3
Гранатомет УАГ-40
Гаубица 152-мм 2А65 «Мста-Б»
Бронированный автомобиль KRAZ COUGAR (КУГУАР)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
АЛЬТМАН
Константин
ЖЕВАГО
Александр
КИХТЕНКО
Джастин
ТРЮДО
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 