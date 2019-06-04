На Ровенщине от кори умерла трехмесячная девочка
Малышка скончалась от осложнений, которые были спровоцированы опасным недугом.
В городе Ровно корь забрала жизнь девочки, которой на момент смерти было всего три месяца. Об этом передает областной лабораторный центр МОЗ, информирует enovosty.com/news.
Малышка, по словам медиков, умерла от осложнений, вызванных корью. Было установлено, что недугом ребенок заразился еще в утробе. Во время беременности мать заболела корью, а болезнь передалась ребенку.
Роды были преждевременными. При появлении на свет девочка уже имела данное вирусное заболевание. Недуг сильно подпортил здоровье малышки. Вирусом были поражены легкие и мозг.
Специалисты реанимационного отделения продолжительное время боролись за жизнь маленькой пациентки, но спасти ее не удалось.
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Медики заявили, что факт заражения девочки корью был подтвержден лабораторными анализами.
В Ровенском лабораторном центре МОЗ заявили, что только на протяжении прошлой недели корью заболели 74 жителя области. 60 из заболевших – дети. 25 человек с корью на данный момент пребывают на лечении в медучреждениях Ровенщины.