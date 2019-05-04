В США взорвался химзавод: подробности происшествия

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На территории американского химического завода прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Уокиган.

В американском штате Иллинойс городе Уокиган сегодня ночью, с 3 на 4 мая, произошел взрыв на мощностях предприятия, занимающегося производством химпромышленности, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители, прибыв на место трагедии, установили, что пострадали минимум четверо людей. Всех их отправили в медучреждения для оказания неотложной помощи.

Специалисты уже осмотрели здание и назвали нанесенный ущерб «очень существенным». Сейчас место взрыва оцеплено полицией. Также возле него дежурят медики.

Руководители завода продолжают устанавливать точное количество работников, задействованных на предприятии сегодня ночью.

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Специалисты призывают американцев отказаться 4 мая от поездок в окрестности Сансет-авеню. Там продолжается расследование, людей просят не мешать следственному процессу.

Причины происшествия пока не названы. На данный момент лишь удалось обнаружить локализацию взрыва – он прогремел в отделении хранения силиконовой продукции.

Местные жители сообщают местным СМИ, что слышали очень сильный взрыв. Люди также рады, что все их дома уцелели.