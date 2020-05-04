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СБУ разоблачила интернет-пропагандистов, которые действовали по заданию РФ

Главная » Последние новости » Происшествия » СБУ разоблачила интернет-пропагандистов, которые действовали по заданию РФ
 
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СБУ разоблачила интернет-агитаторов РФ, которые активизировались на майские праздники

За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, распространявших различные фейки об эпидемии COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что 14 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. Служба безопасности Украины активно противодействует сообщникам российских спецслужб, которые для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране распространяют в сети интернет деструктивную информацию.

По данным киберспециалистов Службы безопасности сейчас происходит повышение активности интернет-агитаторов, управляемых из страны-агрессора. Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздниках, вынужденном карантине и других мероприятиях, связанных с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции.

Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина и информационной поддержке акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​с темы коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений.

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Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 669

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