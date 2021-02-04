В Запорожье в «коронавирусной» больнице произошел мощный пожар. Все подробности (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В Запорожье в "коронавирусной" больнице произошел мощный пожар. Все подробности (ВИДЕО) В Запорожье в "коронавирусной" больнице произошел мощный пожар. Все подробности (ВИДЕО)

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В среду, 3 февраля около 23:25, произошел пожар в Областной инфекционной клинической больнице на бульваре Гвардейском в Запорожье. Там лечили больных Covid-19.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения на первом этаже нового корпуса, информирует enovosty.com/news.

В опасности оказались 12 человек. Пожарные одновременно спасали их и тушили пожар. Они обнаружили тела четырех человек, из которых — один медицинский работник. Бойцы ГСЧС спасли восемь человек, которых транспортировали в другие больницы. После полуночи огонь удалось остановить

Всего в корпусе находилось 29 человек. На других этажах больницы остаются люди, их жизни ничего не угрожает, пишет «Укринформ».

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Глава государства Владимир Зеленский утром, 4 февраля, отметил, что самое страшное, что трагедия произошла в больнице, «где людям дарят здоровье». Слова соболезнования опубликовал Офис президента Украины.

«Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем», — отметил президент.