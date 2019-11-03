В центре Львова напуганная лошадь травмировала 15-летнюю девочку

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Во Львове лошадь опрокинула скамейку, на которой сидела девушка. Животное испугалось взрыва петарды или салюта.

В центре Львова на проспекте Свободы вчера, 2 ноября, произошло происшествие при участии лошади. Об этом передают сотрудники патрульной полиции Львовщины, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители рассказали, что вечером лошадь, запряженная в туристическую повозку, получила испуг. Вероятнее всего, причиной послужил взрыв от салюта или петарды. Напуганное животные бросилось бежать. Оно выволокло карету на пешеходную часть проспекта и опрокинуло скамейку. В то время на скамейке как раз сидела 15-летняя девочка.

Из-за данного инцидента девушка получила открытый перелом одной ноги. На данный момент она госпитализирована в медучреждение. По слова патрульных, пострадал и кучер туристической кареты.

На место происшествия был вызван ветеринар, а также специалисты ГСЧС. Лошадь осмотрели и погрузили в автомобиль. По предварительной информации животное повезли в конюшню.

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