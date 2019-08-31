В Киеве произошло вооруженное ограбление иностранца

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В столице неизвестные люди, выпрыгнув из машины, совершили несколько выстрелов в иностранца. Попав ему в ногу, они отобрали у потерпевшего сумку с деньгами и личными документами.

В Киеве на ул. Молодогвардейская произошло вооруженное ограбление. Группа неизвестных ранила иностранца, после чего украла у него сумку. Об этом передают сотрудники столичной Наццполиции сегодня, 31 августа, информирует enovosty.com/news.

Сообщение об ограблении и стрельбе на «102» поступило от брата пострадавшего. Во время звонка тот заявил, что нападавших было двое.

Заявитель поведал, что мужчины подъехали на автомобиле. Выпрыгнув с транспортного средства, они выстрелили брату в ногу и отобрали сумку. В ней находились деньги и документы.

На место преступления оперативно прибыли сотрудники Главного, а также Соломенского управлений полиции. Помимо них, приехали и медики.

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Пострадавший оказался 22-летним иностранцем, который на протяжении нескольких последних лет живет в столице. Он получил огнестрельное ранение в районе бедра. На данный момент он находится в медучреждении. На месте происшествия были найдены гильзы. Они направлены на проведение экспертизы.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 2, статье 187 УКУ. Стрелкам грозит до 10 лет тюремного заключения.