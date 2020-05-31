Российские спецслужбы похитили украинского солдата из 95-й десантно-штурмовой бригады

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Около 5.00 30 мая на наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, главный редактор портала ЦензорНЕТ Юрий Бутусов.

«Добринский находится на оккупированной Россией территории в Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует. Наблюдательный пункт «Берлога» находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, «Берлога» находится на передовой, информирует enovosty.com/news.

В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным!, — пишет Бутусов

«Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ.

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Очевидно, что имеет место грубейшее нарушение в организации службы. И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить.

Часовой на передовом посту без оружия!

Необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии. Насколько бодрые рапорты соответствуют реальному положению дел в большинстве частей? К этому есть немало вопросов. Но более детально об этом скажем, когда Добринского удастся освободить», — отметил журналист.

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По мнению Юутусова, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. «Это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют», — заявил он.

Накануне вечером Военная служба правопорядка ВСУ сообщила, что в районе полуострова Чонгар исчез украинский военнослужащий. По предварительным данным, он был похищен. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.