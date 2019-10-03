«Это советский рудимент»: названа причина гибели женщины-инспектора на трассе Киев-Харьков

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Патрульные Главного управления Нацполиции в Полтавской области считают, что женщина-инспектор погибла на трассе Киев-Харьков из-за устаревшей инструкции. Прав охранительницу сбил автомобиль в то время, когда она искала двух свидетелей.

В ГУ Нацполиции Полтавской области озвучили свою версию трагедии на трассе Киев-Харьков. Напомним, возле города Лубны 2 октября приблизительно в 16:00 микроавтобус сбил 35-летнюю полицейскую Марину Фетч, информирует enovosty.com/news.

Во время брифинга правоохранителей Полтавской области замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что в трагедии виноват «советский рудимент». По его словам, ни в одной развитой страны полицейскому не нужно искать двух свидетелей для того, чтобы составить админпротокол. К тому же и наши украинские правоохранители оснащены бодикамерами, фиксирующими все происходящее. «Поиск свидетелей подвергает полицейского риску», — подытожил он.

Напомним, что 2 октября Марина Фетч вместе со своими коллегами остановила правонарушителя, который находился в пьяном состоянии и перевозил в машине травматическое оружие. Чтобы составить админпротокол, полицейская искала двух свидетелей. Автомобили, проезжающие мимо, долго не хотели останавливаться. В итоге, Марина остановила «Жигули». Вторым свидетелем стал водитель Mercedes Sprinter, припарковавшийся на противоположной стороне трассы. Как раз в тот момент, когда инспектор шла к нему, ее на дороге сбил другой е Mercedes Sprinter. Превысив скорость, он нанес смертельные травмы женщине.