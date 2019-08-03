В США обвалилась огромная скала: есть жертвы (ВИДЕО)
На территории США посреди пляжа рухнула скала. Погибли трое людей. Еще двое получили травмы.
На юге Калифорнии на одном из городских пляжей для серфингистов произошел обвал скалы. В результате происшествия умерли три человека, еще двое попали в медучреждения с различными травмами, информирует enovosty.com/news.
Правоохранители рассказала, что смертельный инцидент произошел на пляже под названием Grandview Beach. Он расположен севернее от Сан-Диего. Во время обрушения породы на нем было много отдыхающих.
Скала обрушилась очень быстро, и задавила нескольких посетителей. Одна женщина скончалась прямо на месте трагедии. Двух других людей успели привезти в больницу. Однако медикам не удалось спасти им жизнь. Они умерли в медучреждении.
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На данный момент вход на пляж закрыт. Правоохранители выясняют все подробности инцидента и устанавливают причину случившегося.
Напомним, в Украине 14 июля также произошел опасный оползень. В Одессе неподалеку от пансионата «Борей» рухнул слон. В результате обвала спасателям пришлось искать потенциальных жертв на площади 150 кв. м. К счастью, погибших и пострадавших в результате этого инцидента не было обнаружено.