Готовится штурм: Появились подробности и видео перестрелки в Кирилловке

Главная » Последние новости » Происшествия » Готовится штурм: Появились подробности и видео перестрелки в Кирилловке Готовится штурм: Появились подробности и видео перестрелки в Кирилловке

Закрыть Отправить

Перестрелка в Кирилловке вызвала сильнейший ажиотаж в Украине

В центре украинского курорта Кирилловка сегодня утром произошла перестрелка, в результате которой был убит мужчина. В результате базу отдыха «Белуга», в которой и скрываются злоумышленники, устроившие перестрелку на пляже «Пеликан», окружена полицейскими. Рядом стоит несколько автобусов с правоохранителями, информирует enovosty.com/news.

Отметим, часть участников кавказской национальности была задержана, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха «Белуга», куда не пускают полицейских.