Никаких признаков мирного урегулирования на Донбасе нет — идут безостановочно боевые действия, — Юрий Бутусов

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Сегодня утром в очередной раз российские войска обстреляли украинские населенные пункты и позиции ВСУ.

Воронка от попадания российских снарядов 122 мм, фото: butusov.yuriy

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов и выложил видео обстрела, которое снял под Торецком в 5 утра, информирует enovosty.com/news.

«Это фрагмент перестрелки, которая длилась из различных видов оружия, в общей сложности более часа. По результатам перестрелки выяснилось, что кроме различных видов пехотного вооружения, россияне применили артиллерию и нанесли удары 122 мм гаубицами.

В районе Торецка по нашим позициям выпущено около 40 снарядов, также несколько десятков снарядов выпущено по району Жованки и Зайцево. В результате российского обстрела погибла местная жительница Елена Быхова.

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Украинские войска открыли ответный огонь по позициям россиян. Но слово «перемирие» на фронте является ругательным. Никаких признаков мирного урегулирования нет — идут безостановочно боевые действия малой интенсивности. Оккупанты продолжают топтать нашу землю, продолжают убивать», написал Юрий Бутусов.

ВИДЕО

Сегодня утром российские войска обстреляли украинские населенные пункты и позиции ВСУ — вот Видео, которое я снял под Торецком в 5 утра — это фрагмент перестрелки, которая длилась из различных видов оружия, в общей сложности более часа. По результатам перестрелки выяснилось, что кроме различных видов пехотного вооружения, россияне применили артиллерию и нанесли удары 122 мм гаубицами. Фото воронок и осколок снаряда из одной из воронок сейчас тоже выложу. В районе Торецка по нашим позициям выпущено около 40 снарядов, также несколько десятков снарядов выпущено по району Жованки и Зайцево. В результате российского обстрела погибла местная жительница Елена Быхова. Украинские войска открыли ответный огонь по позициям россиян, отвечали всем, что необходимо, достойно. Но слово «перемирие» на фронте является ругательным. Никаких признаков мирного урегулирования нет — идут безостановочно боевые действия малой интенсивности. Оккупанты продолжают топтать нашу землю, продолжают убивать. Publiée par Юрий Бутусов sur Vendredi 3 juillet 2020

Сегодня сразу после утреннего российского обстрела на одной из позиций украинской армии под Торецком обнаружены три попадания российских снарядов 122 мм. По счастью, наши воины были надежно укрыты, никто не пострадал, — добавил журналист.