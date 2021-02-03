Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака

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Курьезная история произошла с нардепом от партии "Голос". Журналисты ошибочно просят комментарии у депутата партии Тараса Козака.

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Сразу после этого депутат Киевсовета Тарас Козак, который является однофамильцем собственника каналов, попросил не путать его с депутатом ОПЗЖ. Но журналистов было уже не остановить. Особый интерес проявили представители СМИ из соседнего государства:

Кроме того, депутат от «Голоса» поделился напоминанием, которое уже приходилось использоваться во время выборов в 2019 году:

Комментаторы порекомендовали нардепу воспользоваться моментом и «пранкануть». В частности, Юрий Бутусов оставил такой юморной комментарий: «Тарас, срочно свяжитесь, скажите, что поддерживаете решения президента Украины, считаете режим Путина преступным, не боитесь «новичка» и ФСБ, и после прилета в Россию сходите на акцию поддержки Навального. Хватит отнекиваться, пора использовать Ваши стратегические преимущества!»