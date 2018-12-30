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Польша приговорила 6 украинцев к тюремному заключению

Главная » Последние новости » Происшествия » Польша приговорила 6 украинцев к тюремному заключению
 
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Польский суд вынес приговор 6 украинцам за контрабанду сигарет. Нашим соотечественникам грозит штраф и тюремный срок от 6 до 12 месяцев.

Окружной суд Кельца вынес свой приговор. Согласно ему, 6 граждан Украины занимались контрабандной сигарет. Власти Польши заявили, что они нанесли бюджету страны урон в размере 6,6 млн долларов, информирует enovosty.com/news.

Сейчас украинцам грозит заключение на срок от 6 до 12 месяцев. Также каждый из них должен оплатить около 2,6 тыс. долларов штрафа.

Отметим, что в задержанной группировке, которая наладила контрабанду сигарет, состояло 11 человек. 5 из них – граждане Польши.

Во время поимки преступников, полиция изъяла 22 млн сигарет. Силовики также установили, что группа очень продумано организовала сбыт продукции. У нее был автомобильный парк, рации и глушилки.

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Для торговли 11 членов группировки использовали старую преступную схему. Псевдо-предприниматели покупали сигаретные изделия на границе Украины с Польшей, а затем переправляли их вглубь страны. Помимо сбыта в Польше, преступники наладили и реэкспорт в Западную Европу. Свою деятельность они вели с июня 2017 года по март 2018 года.

Прокуратура установила, что во время перевозки табак прятали в коробки, предназначенные для транспортировки китайского супа. Группировка совершала переправу контрабанды через Мазовецкий и Свентокшицкий склады.


Автор: Катерина Лукьянчук
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