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Во Львове от тропической малярии умер мужчина

Главная » Последние новости » Происшествия » Во Львове от тропической малярии умер мужчина
 
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В одной из львовских больниц от тропической малярии скончался мужчина.

43-летний житель Львова умер в больнице от малярии. В медучреждение он был госпитализирован вчера, информирует enovosty.com/news.

Об этом заявили в Львовском лабораторном центре Минздрава.

2 января он впал в кому. Уже сегодня, 3 января, у мужчины резко ухудшились все жизненно важные показатели. Пациент умер утром в 8:40.

Погибший был известным львовским бизнесменом. Он очень любил путешествовать и часто посещал Африку. Недавно он приехал из Судана и Конго. После посещения этих регионов у мужчины поднялась температура, появились озноб и кашель. Долгое время у него были все признаки ОРВИ. Только в лаборатории удалось установить, что причиной болезни стал возбудитель тропической малярии.

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Справка. Малярия является инфекционным заболеванием, передающимся через укусы самок комаров Anopheles. Помимо этого, малярия может передаваться через кровь (от человека к человеку, к примеру, от матери к не рожденному еще ребенку). Специалисты ВОЗ подсчитали, что ежегодно от этой болезни гибнет до 755 тыс. людей. Большинство случаев заражения фиксируется в южных африканских районах. Чаще всего заболевание повреждает детей.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 763

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