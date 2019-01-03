В Киеве полицейские спасли мужчину от самоубийства

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Сотрудники Нацполиции предотвратили самоубийство 33-летнего жителя Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители заявили, что такой необдуманный поступок мужчины был спровоцирован ссорой с его возлюбленной. После выяснения отношений со своей девушкой 33-лений киевлянин решил выпрыгнуть из окна.

Прибыв домой, он распахнул окно, залез на подоконник и намеревался прыгнуть. Ему на помощь подбежали родители. Они схватили своего сына и сразу же позвонили в полицию.

Пока патруль ехал на вызов, мать и отец удерживали своего сына от самоубийства. В это время мужчина не слушал их уговоров и намеревался вырваться из рук.

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Прибыв на место инцидента, полицейские, применив силу, стянули мужчину из подоконника. Из-за сопротивлений было принято решение надеть на него наручники.

После спасения мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, передали медикам.

Справка. Специалисты делят самоубийства на два вида: истинные и демонстративные. Демонстративные попытки покончить с жизнью чаще всего совершаются в состоянии аффекта и являются своеобразным криком о помощи. Истинные же суициды планируются продолжительный период времени.