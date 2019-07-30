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В зоне ЧАЭС задержана группа иностранных сталкеров

Главная » Последние новости » Происшествия » В зоне ЧАЭС задержана группа иностранных сталкеров
 
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В Чернобыльской зоне отчуждения задержали группу нелегальных туристов-сталкеров. Шесть человек незаконно прошли мимо контрольно-пропускных пунктов.

В зону ЧАЭС снова проникли сталкеры. На этот раз в группу вошли шесть человек, двое из которых – иностранцы. Об этом сообщают сотрудники полиции Киевской области, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители задержали 21-летнего француза, 24-летнего белоруса и 4 жителей Черниговской области. Все они пробрались в зону отчуждения незаконно. Их целью был экстремальный туризм.

Против нарушителей уже составлены админпротоколы. Согласно статьи 46-1 Кодекса об админнарушениях, группа сталкеров нарушила правила режима радиационной безопасности на территории, которая подверглась радиационному загрязнению.

В дальнейшем делом сталкеров будут заниматься специалисты Ивановского районного суда Киевщины. Помимо этого, полицейские отправили запрос в ГМС с просьбой уменьшить срок нахождения на территории нашей стране двум иностранцам-сталкерам.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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