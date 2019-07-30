В аэропорту Борисполь Boeing совершил экстренную посадку

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После получасового полета самолету Boeing пришлось экстренно приземлиться в аэропорту Борисполь. Во время приземления лайнера очевидцы видели дым.

Вчера, 29 июля, в вечернее время в аэропорту Борисполь произошло экстренное приземления Boeing, принадлежащего компании МАУ, информирует enovosty.com/news.

В 20:02 этот самолет взлетел с полосы аэропорта. Он совершал рейс Киев-Таиланд. Прошло всего 30 минут после вылета, как Boeing 767 совершил разворот и начал возвращаться в Борисполь. В месте своего взлета он совершил экстренное приземление.

Пресс-центр МАУ сообщает, что пилоты приняли такое решение из-за сбоя работы одного мотора. По предварительной причине, в двигатель могло залететь пернатое животное.

Очевидцы заметили дым во время приземления Boeing 767. В МАУ прокомментировали и эту ситуацию. Специалисты сообщили, что это связано с большим нагревом тормозной системы.

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Экстренная посадка прошла благополучно. Пострадавших ни среди членов экипажа, ни среди пассажиров нет.

В ночь с 29 на 30 июля пассажиров этого самолета отправили в город Бангкок резервным рейсом.