«Она была настоящим ангелом»: Появились жуткие подробности убийства 25-летней заробитчанки в Германии

Главная » Последние новости » Происшествия » "Она была настоящим ангелом": Появились жуткие подробности убийства 25-летней заробитчанки в Германии "Она была настоящим ангелом": Появились жуткие подробности убийства 25-летней заробитчанки в Германии

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Пожилой немец держал тело молодой украинки в квартире на протяжении нескольких дней

В Германии зверски убита 25-летняя украинка Наталья Михайлюк из Черновицкой области, у которой на родине осталась дочка и любимый мужчина. Наталья уже собиралась возвращаться домой, но судьба её сложилась иначе…, информирует enovosty.com/news.

О том, что молодая девушка перестала выходить на связь, сообщили друзья Натальи. Кроме того, у неё была большая собака, с которой она ходила в «Школу рабочих собак». Именно члены собачьего клуба первыми забили тревогу и сообщили о пропаже девушки. После того, как Наталья перестала выходить на связь с родными и знакомыми, полиция и приехала к квартире, где проживала и работала в последнее время Наталья. Там она помогала справляться с хозяйством 64-летнему жителю Берлина, который выделил ей комнату. Около квартиры нашли следы крови, после чего и обнаружили саму покойную. Тело украинки было найдено на кресле со следами многочисленных ножевых ударов. После этого правоохранители задержали мужчину, которого вывезли из квартиры под простыней, дабы скрыть лицо от журналистов.

Как рассказали СМИ знакомые Натальи Михайлюк, её не нравилась судьба заробитчанки и она хотела возвращаться домой. В Украине у неё была дочка и любимый мужчина — довольно известный на Буковине спортсмен. Когда украинка рассказала пенсионеру о своем желании возвращаться в родные края, он даже украл у неё документы — очень не хотел отпускать. Знакомые предполагают, что попросту боялся, что за ним никто не захочет ухаживать. Подробности полиция скрывает, так как пока что ведется следствие.

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В Украине у Натальи осталась сиротой восьмилетняя дочка, родители и любимый мужчина… У неё было много увлечений и талантов: она делала маникюр и занималась ресницами, также — имела сертификат массажиста. Знакомые вспоминают её хохотушкой, выдумщицей и очень положительным человеком.