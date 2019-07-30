На Киевщине во время пожара погибли двое маленьких детей

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В Киевской области загорелся частный дом. В результате трагедии умерли годовалый и трехлетний мальчики.

Трагедия произошла в поселке Гайшин Переяслав-Хмельницкого района. Об этом передают сотрудники Нацполиции Киевщины, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и установили некоторые подробности.

Оказывается, мать детей закрыла детей в доме и пошла в магазин. Во время отсутствия женщины в помещение также находился сожитель.

Запах дыма первым почувствовал как раз этот мужчина. Он открыл комнату мальчиков и увидел огромное пламя. Войти внутрь он не смог. Сожитель выбежал на улицу и начал звать на помощь соседей.

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Эксперты установили, что первым загорелся матрац, лежавший на полу в центре детской.

Огонь забрал жизни двух детей: 1 года и 3 лет. Также сгорела крыша дома, три комнаты и личные вещи.

Полиция уже завела уголовное дело по статье 270, части 2, касающейся нарушений требований пожарной безопасности. Санкция предусматривает тюремное заключение на срок 3-8 лет.

Следствие продолжается. Причины возгорания также устанавливаются.