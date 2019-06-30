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В Европе жара унесла жизни восьми человек

Главная » Последние новости » Происшествия » В Европе жара унесла жизни восьми человек
 
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Из-за продолжительного жаркого периода в странах Европы уже есть первые жертвы. По меньшей мере от духоты скончались восемь людей.

На данный момент четыре смертельных инцидента случились на территории Франции, два – в Испании и такое же количество – в Италии. Также сообщается, что за жизнь еще нескольких людей, получивших тепловой удар, в больницах сейчас борются медики, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что о первом летальном случае во Франции местные СМИ рассказали 27 июня. Первой жертвой был 33-летний мужчина – во время жары он находился на крыше дома, ремонтировал кровлю. Работа при температуре 35 градусов стала для него пагубной.

Жара спровоцировала также масштабные лесные пожары. Из-за них страдают и люди. Во Франции и Италии от огня ожоги разной степень получили трое людей.

Напомним, 28 июня во Франции было установлено сразу несколько температурных рекордов за всю историю метеонаблюдений. Жарче всего было в регионе Галларг-ле-Монтьо. Там зафиксировано +45,9 градусов.

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Из-за значительно повышения среднесуточных температур в некоторых странах ЕС уменьшили рабочее время.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 109

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