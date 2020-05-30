В сети появилось видео, как бойцы КОРДа задерживали преступные группировки в Броварах (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В сети появилось видео, как бойцы КОРДа задерживали преступные группировки в Броварах (ВИДЕО) В сети появилось видео, как бойцы КОРДа задерживали преступные группировки в Броварах (ВИДЕО)

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В сети появилось видео задержания спецподразделением полиции особого назначения Украины (КОРД) броварской группировки, ставшей вчера одной из сторон криминальных разборок по контролю за маршрутными перевозками.

Сегодня в Броварском суде уже выбрали меру пресечения первому из задержанных участников вчерашних криминальных разборок, информирует enovosty.com/news.

«60 дней под арестом без права внесения залога. Правильное решение принял судья ! А иначе как бы он смотрел в глаза своим соседям, жителям Броваров, которые вчера испытали чувство страха за себя и своих детей?», — прокомментировал данное решение замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя на странице в Facebook.

По его словам, ожидаются аналогичные решения и по остальным задержанным с обеих криминальных группировок — винницких и броварских.

Перестрелка и противостояние в Броварах, была вызвана тем, что две группировки перевозчиков из Броваров и Винницы не смогли поделить местный рынок перевозок после отмены карантина и возобновления работы, заявил Геращенко.

По его словам, противостояние назревало давно, поскольку ещё год назад с подачи Киевской ОДА, на конкурсной основе, на местный рынок пассажирских перевозок зашёл ещё один перевозчик, в связи с чем и образовался конфликт интересов.

Рынок пассажирских перевозок очень прибыльный, — отметил Геращенко. Один день приносит перевозчикам выручку в размере порядка 600 тысяч гривен, в месяц — уже 18 млн грн, а в год — 220 млн грн.

Как сообщает Геращенко, вначале обе стороны не планировали стрелять друг в друга, но видимо ситуация накалилась и в ход пошло оружие.

На сегодняшний день, по словам заместителя министра внутренних дел, правоохранительным органам известны заказчики противоправных действий и ответственность понесут не только титушки, которые в жилом квартале устроили стрельбу, но и те, кто их туда послал.