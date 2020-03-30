Бунт украинских туристов в аэропорту Борисполь (ВИДЕО)

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Украина продолжает привозить со всего мира украинцев, теперь уже не полагаясь на их сознательностью, а требуя соблюдения обязательной обсервации по прибытию в Украину из-за пандемии коронавируса.

Как показал вчерашний пример с бортом из Вьетнами, украинцы готовы противостоять власти и Национальной гвардии, а вот на обязательную обсервацию ехать не готовы, информирует enovosty.com/news.

Так, вчера прилетели украинцы из Вьетнама в Борисполь. Перед полетом всех предупредили о необходимости изоляции на 14 дней. Предложив как платный вариант изоляции в отелях Пуща Водица, так и бесплатный аналог в отеле Козацкий.

По прилету наши соотечественники, нарушая все правила и закон ещё в аэропорту, начали массово штурмовать посты полиции и санэпидемслужбы.

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На видео хорошо видно, как туристы прибывшие на родину толкают и применяют силу к людям одетым в костюмы химзащиты.

Что ещё интересно, так это то, что рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для украинцев, их эвакуировали на новом самолете Airbus 350.

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Рейс организовал вьетнамский бизнесмен, чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины провело переговоры, чтобы на обратном пути забрать украинских граждан. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по € 200 с человека на ее обеспечение.

Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету видимо передумали.

На месте работала полиция и Нацгвардия, однако они не сумели сдержать толпу, которая разбежалась в разные стороны.

Кто из вновь прибывших привёз кроме подарков ещё и коронавирусную инфекцию мы узнаём чуть позже. А пока мы видим, что толпа оказалась куда более эффективна, чем закон и правоохранительные органы.