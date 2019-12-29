В Альпах лавина убила женщину и двух детей

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Трагедия произошла с туристами из Германии. На лыжном курорте в итальянских Альпах сошла лавина.

На территории провинции Больцано в Альпах на одном из популярных лыжных курортов сошла лавина. Ее жертвами стала немецкая туристическая группа, в состав которой входили дети, информирует enovosty.com/news.

Происшествие стало причиной гибели 25-летней женщины и двух семилетних девочек (одна из школьниц была дочерью 25-летней). Все трое были гражданами Германии.

Группу лыжников лавина накрыла вчера, 28 декабря, посреди дня. Произошло это на высоте 2400 метров на курорте Валь Сеналес. Женщина и одна из девочек погибли на месте, за жизнь второго ребенка, дочь погибшей, сражались медики, но попытки оказались напрасными, она скончалась в медучреждении.

Из-за схода лавины травмы различной степени получили еще двое отдыхающих. Один их них -11-летний мальчик из Германии.

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К спасательной операции привлекли 70 специалистов, а также три вертолета. Сегодня поиски людей продолжаются, потому что вчера вечером было не ясно, есть ли под завалом еще люди.