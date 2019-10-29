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Из луцкого зоопарка похитили двух животных

Главная » Последние новости » Происшествия » Из луцкого зоопарка похитили двух животных
 
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В Луцке неизвестные поломали вольер и украли двух экзотических попугаев.

В Луцке в зоопарке произошло ограбление. Неизвестные похитили двух попугаев породы ара. Зеленокрылые птицы до этого жили в специальном вольере. Об этом передает пресс-центр зоопарка на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Ограбление произошло сегодня, 29 октября. Утром во время обхода животных сотрудники заметили сломанный вольер. Двое зеленокрылых ара отсутствовали. Через 20 минут на место пропажи вместе с директором прибыла полиция. Правоохранители проводят следственные мероприятия и анализируют видео с камер наблюдения.

На Facebook представители луцкого зоопарка обращаются за помощью к гражданам Украины. Они просят помочь отыскать двух ара. Отличительными приметами самки является отсутствие оперения из-за стресса (она очень переживала после гибели партнера). У самца же нет перьев на хвосте, потому что он достаточно молод.

Позже на странице зоопарка появился пост, в котором сказано, что воры, скорее всего, передвигались на автомобиле. С просьбой о помощи сотрудники обращаются к тем, кто между 3:00 и 7:00 проезжал по улице Глушец и авто которых оснащено видеорегистратором.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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