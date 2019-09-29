В Умани вспыхнул дом, который арендовали хасиды
В Умани загорелся дом, в котором жили паломники-хасиды. Спасатели определили, что причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки.
В ночь с субботы на воскресенье в городе Умань Черкасской области в одном из домов, который арендовали паломники-хасиды, произошел пожар. Об этом передают сотрудники ГСЧС области, информирует enovosty.com/news.
Огонь охватил жилой дом, находящийся в переулке Проездной. Первоначально воспламенился чердак здания. Первыми огонь заметили хозяева. Они принялись самостоятельно тушить возгорание, но все попытки были напрасными. Позже люди позвонили в «101».
К счастью, спасатели оперативно прибыли на место происшествия и оперативно ликвидировали возгорание. Полностью потушить все очаги удалось в 3:41 ночи.
Во время тушения сотрудникам ГСЧС пришлось эвакуировать пятерых паломников. Все они отделались легким испугом и не получили никаких травм.
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На данный момент специалисты выяснили, что причиной пожара послужило короткое замыкание электросети.
Напомним, что сейчас в Умани находится около 40 тыс. паломников. Хасиды прибыли в этот город для празднования Рош ха-Шана – традиционного Нового года.