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В Кривом Роге вооруженный автомобилист переехал полицейского

Главная » Последние новости » Происшествия » В Кривом Роге вооруженный автомобилист переехал полицейского
 
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Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, на собственной машине наехал на правоохранителя.

Как передают сегодня, 29 сентября, сотрудники Нацполиции Днепропетровской области, в Кривом Роге мужчина совершил наезд на полицейского, информирует enovosty.com/news.

Сам инцидент случился еще позавчера, 27 сентября. В Саксаганском районе города полицейские остановили машину, нарушившую правила дорожного движения. При осмотре транспортного средства в салоне было найдено два вида оружия: пистолет, а также пневматическое ружье.

После этого полицейские просили водителя заглушить мотор, однако мужчина резко нажал на педаль газа. В результате этого нарушитель ПДД наехал на ногу полицейскому. Помимо этого, уезжая от представителей Нацполиции злоумышленник еще и врезался в дерево. Только тогда полицейские смогли задержать мужчину.

Пострадавший правоохранитель получил перелом голени. Он был госпитализирован в медучереждение.

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В данный момент против автомобилиста открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 345 УКУ. Нарушителю грозит 5-ленее тюремное заключение.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 565

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