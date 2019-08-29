В деле об обвале дома в Дрогобыче задержаны два работника коммунального предприятия, — полиция

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В Дрогобыче продолжается следствие об овале дома. Сейчас правоохранителями задержаны двое людей, работающих в местном коммунальном предприятии.

В Дрогобыче, где под обвалами многоэтажки погибли восемь людей, полицейские задержалидвоих сотрудников коммунального предприятия. Об этом передают сотрудники Главуправления Нацполиции Львовской области, информирует enovosty.com/news.

Ими стали мужчина 57 лет и женщина 60 лет. Они оба проживают в городе Дрогобыч.

Правоохранители также заявили, что по факту данного происшествия заведено уголовное дело согласно части 3, статьи 270-1; части 2, статьи 364 и части 2, статьи 367. Речь в данном случае идет об умышленном уничтожении или повреждении зданий ЖКУ, злоупотребление служебным положением, а также о служебной халатности. Таким образом, санкции предусматривают лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

Справка. В Дрогобыче 28 августа произошел обвал четырехэтажного жилого дома. Рухнул целый подъезд многоэтажки. По состоянию на сегодня, 29 августа, из-под обломков спасатели извлекли тела восьми людей. Из-за происшествия 29 и 30 августа объявлены в городе днями траура.

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