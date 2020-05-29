Привет, 90-е: Все подробности утренней массовой перестрелки в Броварах

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Сегодня утром, 29 мая, в Броварах произошла криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси.

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области, информирует enovosty.com/news.

Мэр Броваров Игорь Сапожко на странице в социальной сети написал о том, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

По словам заместителя главы МВД Антон Геращенко на странице в Фб написал о том, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области.

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После этого по Украине «полетели головы». В частности, 29 мая руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместителя — начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы освободили от занимаемых должностей.