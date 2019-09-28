В порту Южной Кореи взорвался корабль с нефтепродуктами

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В Южной Корее произошло ЧП. В порту Ульсан на грузовом судне случился сильный взрыв и распространился огонь. Из-за инцидента травмы различной степени и ожоги получили как минимум девять членов экипажа.

На территории порта Ульсан (Южная Корея) сегодня, 28 сентября прогремел взрыв, впоследствии спровоцировавший пожар. Известно, что пострадал корабль, перевозивший нефтепродукты, информирует enovosty.com/news.

Как сообщают местные СМИ, происшествие случилось в 10:51 (по киевскому времени – в 4:51). Пострадал грузовой корабль Stolt Groenland, курсирующий под флагом Каймановых островов.

В момент взрывы на борту судна находились 25 человек. Все они были членами экипажа. Среди них были граждане России и Филиппин.

Огонь очень быстро охватил территорию судна. Помимо этого, пламя оперативно перекинулось на соседний пришвартованный корабль Bow Dalian, находившийся в Южной Кореек под сингапурским флагом. Известно, что на борту Bow Dalian был 21 человек. Гражданами какой страны они являются пока неизвестно. Они также были эвакуированы.

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На данный момент спасатели сообщают о девяти пострадавших. Один из них находится в критическом состоянии.