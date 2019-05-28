Суд вынес приговор по делу об убийстве водителя BlaBlaCar

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В Киево-Святошинском суде приговорили Дмитрия Голуба к пожизненному тюремному отбыванию из-за убийства водителя сервиса BlaBlaCar.

Дмитрия Голуба суд определил виноватым в гибели Тараса Познякова, который весной 2016 года воспользовался онлайн-ресурсом BlaBlaCar и подвозил попутных людей, информирует enovosty.com/news.

Сегодня, 28 мая, Дмитрия судья признал виновным в незаконном хранении оружия, разбое, завладении автомобилем и убийстве. На прочтение всего приговора ушло почти два часа. Отметим, что у подозреваемого есть месяц на обжалование приговора.

Во время судебного заседания Дмитрий Голуб назвал все происходящее цирком и сообщил, что суд не полностью его выслушал. Он осмелился даже предположить, что Тарас Позняков где-то сейчас загорает. Добавим, что Голуб до сих пор не сказал, где спрятал тело убитого водителя.

Отметим, что ранее в ходе судебного производства отец погибшего водителя признавался, что Дмитрий Голуб его шантажирует. По словам Александра Познякова, тот признал свою вину и обещал показать место, где лежит тело, а также рассказать детали после того, как Позняковы откажутся от всех обвинений и выплатят Дмитрию 50 тыс. долларов.

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Адвокат же Дмитрия Голуба заявляет, что его клиент невиновен, а убийство инсценировано.