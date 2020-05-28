После ливня Харьков практически ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Происшествия

28.05.2020 г.
18:15После ливня Харьков практически ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)
26.05.2020 г.
18:50Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО)
18:23В Киеве автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми
25.05.2020 г.
23:39По событиям в Кагарлыке Верховная Рада должна провести парламентские слушания, с отчетом министра МВД и генпрокурора - Бутусов
11:55За день до смерти у нардепа Давыденко была важная встреча – СМИ
24.05.2020 г.
12:34В Иране назвали виновника крушения украинского «Боинга» МАУ
23.05.2020 г.
11:32На Сицилии проснулся вулкан Этна, выбросив пепел на 4,5 км (ВИДЕО)
Все происшествия

Аналитика

25.05.2020

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Уханьский институт вирусологии, расположенный в районе Цзянся, Ухань, оказался в эпицентре вереницы теорий заговора. Многие источники сообщали о том, ...
21.05.2020

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Прошел год с момента инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Во время предвыборной кампании экс-шоумен щедро раздавал обещания, ...
19.05.2020

Коллективный Путин и его составные части

Коллективный Путин и его составные части
Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ...

Происшествия-видео

14.01.2020 г.
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
15:45 В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
12.12.2019 г.
20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
05.12.2019 г.
16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
15:41 В аннексированный Крым прилетел "привет" от украинских патриотов (ВИДЕО)
02.10.2019 г.
18:12 Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
16:45 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
12.09.2019 г.
20:14 Накануне "ХарьковПрайда" Олеся Дония облили зеленкой (ВИДЕО)
03.09.2019 г.
19:52 На Киевщине горят торфяники (ВИДЕО)
26.08.2019 г.
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
06.08.2019 г.
18:31 СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
08:52 Безнаказанность шокирует: В СМИ показали, как живут в Киеве вокзальные воры
05.08.2019 г.
13:08 Катастрофа в Крыму: Из-за прорыва дамбы в Приозерном затапливает Керчь (ВИДЕО)
01.08.2019 г.
17:11 Жители оккупированного Донбасса засекли новую технику боевиков (ВИДЕО)
29.07.2019 г.
20:21 В столице после ливня затоплены улицы и авто (ВИДЕО)
25.07.2019 г.
19:47 В США мертвая курица-зомби внезапно "ожила" и сбежала с тарелки (ВИДЕО)
17.07.2019 г.
21:30 Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)
15.07.2019 г.
21:30 Жителей Бердянска атакуют крупные ядовитые пауки (ВИДЕО)
10.07.2019 г.
15:34 В оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
09.07.2019 г.
18:14 Скорые неслись по Киеву: Юсупова обратилась с призывом к украинцам (ВИДЕО)
03.07.2019 г.
17:33 СБУ блокировала контрабанду сигарет в страны ЕС (ВИДЕО)
11.06.2019 г.
18:12 СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
04.06.2019 г.
20:58 Украину охватили массовые протесты из-за убийства 5-летнего ребенка (ВИДЕО)
13.05.2019 г.
18:20 В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
23.04.2019 г.
20:51 Опять пожар: В Париже загорелись гаражи Версаля (ВИДЕО)
27.03.2019 г.
13:01 В Крыму местные жители подрались с ОМОНом (видео)
05.02.2019 г.
20:40 Защитники животных в Киеве пикетируют Раду (ВИДЕО)
04.02.2019 г.
19:32 Появились новые подробности о смерти Децла (ВИДЕО)
27.11.2018 г.
18:29 Двести добровольцев спасают карликовых косаток (ВИДЕО)
22.11.2018 г.
11:49 Церковное чудо: в руках главы УГКЦ разжижилась кровь святого мученика (ВИДЕО)
08.11.2018 г.
22:50 Кровь стынет в жилах: девочка играет с куклой на краю балкона (ВИДЕО)
07.11.2018 г.
19:40 Пассажиры из окна самолета сняли на видео таинственную аномалию (ВИДЕО)
06.11.2018 г.
08:56 Продолжения скандала с тортом в Харькове: Школьница сделала заявление (ВИДЕО)
05.11.2018 г.
20:20 В Виннице загадочным образом появились тысячи игрушек на детской площадке (ВИДЕО)
01.11.2018 г.
20:02 На борту самолета обитает призрак (ВИДЕО)
28.10.2018 г.
10:10 На Виннитчине из злополучной фуры выпустили овец, которые более двух недель умирали в порту (ВИДЕО)
10.07.2018 г.
13:59 От крупнейшего ледника Гренландии откололся шестикилометровый айсберг (ВИДЕО)
26.09.2017 г.
08:18 Донетчина на грани экокатастрофы: область может остаться без питьевой воды (ВИДЕО)
18.05.2017 г.
08:57 Удар по пропагандистсткой машине Кремля: В Украине начали выгонять гундяевских священников (ВИДЕО)
13.12.2016 г.
12:53 Украинец погиб во время масштабной аварии в США
12.12.2016 г.
19:02 Дерзкие грабители похитили рекордную партию золота во Франции
13.12.2014 г.
16:12 Территория непокоренных. Об акциях на столичном Майдане Независимости всегда знала вся страна
26.11.2014 г.
22:38 Территория непокоренных. Бунтарские площади во Львове
25.11.2014 г.
23:00 Территория непокоренных. Во Львове демонстрации традиционно проходят в двух местах
10.11.2014 г.
03:35 Территория непокоренных. Самая большая площадь Украины - площадь Свободы в Харькове
26.10.2014 г.
01:30 Территория непокоренных: Батурин — непокоренная столица украинских казаков
20.10.2014 г.
06:59 Территория непокоренных. Хуст был одним из центров создания независимой Украины
17.10.2014 г.
10:24 Территория непокоренных. Чигирин – столица казацкого государства, которой руководил Хмельницкий
13.10.2014 г.
10:48 Территория непокоренных. Хортица - сердце украинского казачества
Все новости »

После ливня Харьков практически ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » После ливня Харьков практически ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

После продолжительного и проливного дождя Харьков затопило. Некоторые улицы серьезно пострадали. Уровень воды на отдельных участках дорог города, по словам очевидцев, поднялся на десятки сантиметров.

После ливня Харьков практически ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)

Пользователи соцсети публикуют фото и видео бедствия. Харьковчане пересели на надувные лодки и таким экзотическим способом перемешаются улицами города. , информирует enovosty.com/news.

После ливня Харьков практически ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)

Больше всего не повезло водителям, которых ливень застал врасплох. На нескорых участках можно наблюдать как автомобили практически тонут в воде.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 268

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Все статьи


Читайте также

"Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлику в киевском зоопарке (ВИДЕО)
 Сильные ливни нанесли урон аграриям в трёх областях
Брат срывал замки, сестра молила: Всплыли неожиданные детали скандального убийства девочки в Харькове
 В столице многие улицы оказались затоплены из-за мощного ливня (ФОТО)
Самое милое видео дня: щенки резвятся в пустом океанариуме, закрытом на карантин
 Кота, ненавидящего собак, бросился обнимать щенок: что из этого получилось (ВИДЕО)
В Испании владельцы собак сдают любимцев в аренду, чтобы помочь другим людям погулять
 Без паники: Смешная и оптимистичная песня про ситуацию в коронавирусном мире "взорвала" сеть

Армия

Вертолет Sud-Aviation SA330 Puma (Франция)
Зенитное орудие Oerlikon GDF-005 (Швейцария)
Беспилотный летательный аппарат А1-С «Фурия»
Самолет Ан-148-300MP
Вся армия    >>

Персоны

Вадатурский

Алексей
Сиротюк
Юрий
Демчишин
Владимир
Бабак
Алена
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Володимир ясне сонечко": в мережі з'явилось сатиричне відео про першу річницю Зеленського(ВІДЕО) (16185)

Министерство образования опубликовало правила, по которым будут проходить экзамены и ВНО на карантине (12141)

Пользователей Сети поразил пес, который стал приемным отцом для бездомных котят (ВИДЕО) (11293)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 