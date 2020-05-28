После ливня Харьков практически ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)

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После продолжительного и проливного дождя Харьков затопило. Некоторые улицы серьезно пострадали. Уровень воды на отдельных участках дорог города, по словам очевидцев, поднялся на десятки сантиметров.

Пользователи соцсети публикуют фото и видео бедствия. Харьковчане пересели на надувные лодки и таким экзотическим способом перемешаются улицами города. , информирует enovosty.com/news.

Больше всего не повезло водителям, которых ливень застал врасплох. На нескорых участках можно наблюдать как автомобили практически тонут в воде.