В Тернополе на воспитанника детдома напала хаски

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В Тернополе 9-летний мальчик из детдома пострадал от нападения собаки породы хаски.

Сегодня, 28 января, в Тернополе воспитанника детского дома покусала хаски. Мальчику 9 лет. Об этом сообщили в пресс-центре областной Нацполиции, информируют Экономические Новости.

Инцидент произошел приблизительно в 11:30. В это время ученик шел в школу. На детской площадке возле многоэтажки он заметил собаку. Мальчик решил погладить хаски. Однако животное отреагировало на такое желание очень агрессивно. Пес набросился на ученика и укусил его. Укусы пришлись на руку и область лица. Хозяев животного рядом не было.

К счастью, на происходящее отреагировали прохожие мимо люди. Они позвонили в «скорую помощь». По словам очевидцев, данное животное неоднократно проявляло агрессию относительно детей. Соседи сообщили правоохранителям, что сейчас хозяева животного находятся за границей. Выгулом хаски занимается их родственница, но ей не под силу удержать пса от нападения.

9-летний мальчик был госпитализирован в медучреждение. По словам медиков, ему предстоит операция.

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Место происшествия анализируют правоохранители. Они также решают вопрос о заведении уголовного производства.