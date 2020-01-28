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Масштабное ДТП: в Киеве на мосту Патона столкнулись 5 машин

Главная » Последние новости » Происшествия » Масштабное ДТП: в Киеве на мосту Патона столкнулись 5 машин
 
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На столичном мосту Патона произошла авария с участием пяти машин. Во время этого ДТП травмы различной степени тяжести получили трое людей.

Пресс-служба киевской Нацполиции сегодня на своем официальном сайте сообщила о масштабном ДТП, произошедшем вчера, 27 января, в Киеве на мосту Патона, информирует enovosty.com/news.

По информации правоохранителей, сообщение об аварии поступило на пост в вечернее время. На место инцидента оперативно отправились сотрудники патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа Главуправления.

На данный момент уже есть предварительная картина случившегося. В полиции предполагают, что двигаясь в сторону Надднепрянского шоссе, водителю Audi не удалось справиться с управлением, в результате чего он попал на полосу встречного движения. Это, по предварительным данным, и послужило столкновению пяти машин.

В ходе происшествия есть трое пострадавших. Среди них водители двух автомобилей, а также один пассажир. Все они были отправлены в медучреждения с разными степенями тяжести полученных травм.

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Информация об этом ДТП внесена в журнал единого реестра заявлений и сообщений Днепровского полицейского отделения. Правоохранители занимаются определением всех обстоятельств случившегося.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1735

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