Крушение вертолета Коби Брайанта: на борту не было черного ящика

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Эксперты, осматривающие место крушения вертолета легенды НБА, не нашли бортового самописца.

Во время анализа места авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант, не было обнаружено черного ящика. Однако на борту был найден iPad. Экипаж использовал его для того, чтобы отслеживать маршрут и анализировать погоду.

Добавим, что сейчас продолжается расследование подробностей трагедии, произошедшей возле Ло-Анжелеса. В них задействованы сотрудники Нацсовета по безопасности на транспорте. Сейчас место крушение оцеплено полицейскими.

Напомним, 26 января в штате Калифорния разбился вертолет пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. Кроме него на борту было еще восемь людей. Выжить не удалось никому. Авиакатастрофа унесла жизнь и дочери Брайанта. Кроме нее на борту было еще две несовершеннолетние девочки.

На данный момент устанавливаются причины случившегося. Согласно одной из версий, крушение мог спровоцировать слишком густой туман. Один из полицейских Лос-Анджелеса Джош Рубенштей заявил: «Погода не отвечала даже минимальным стандартам для совершения полетов».

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