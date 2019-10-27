Полицейские поймали в Киеве клофелинщика

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Злоумышленником оказался иностранец. Пользуясь доверчивостью своих жертв, мужчина подливал в их напитки опасное вещество.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который подсыпал жертвам клофелин в напитки. После того, как человек засыпал, вор забирал все ценные вещи. Об этом передают в пресс-центре столичной полиции, информирует enovosty.com/news.

О клофенщике стало известно благодаря заявлению от 41-летней киевлянки. Она обратилась в Днепровское управление полиции с заявлением. По ее словам, во время совместного употребления напитков с новым знакомым потеряла сознания. Очнувшись, женщина не нашла двух своих мобильных телефонов, а также банковских карт.

Спустя несколько суток к правоохранителем с подобными заявлениями обратились еще трое людей. После знакомства с иностранцем и совместного времяпровождения все они теряли сознание и оставались без личных вещей.

На данный момент подозреваемый задержан. Им оказался иностранец 45 лет. Два месяца назад он приехал в столицу Украины. С тех пор арендует квартиру посуточно. Во время обыска у него изъяли вещи пострадавших, а также медпрепарат, который он подсыпал жертвам. Досудебное расследование продолжается.

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