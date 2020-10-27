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Нападение акулы на украинцев: Всплыли неожиданные подробности трагического происшествия

Главная » Последние новости » Происшествия » Нападение акулы на украинцев: Всплыли неожиданные подробности трагического происшествия
 
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На месте нападения на украинцев кормили рыб

Украинцев взволновало трагическое событие, которое произошло в одном из самых популярных курортов, Шарм-ель-Шейхе. В результате нападения акулы там пострадали женщина, её несовершеннолетний сын и инструктор. 12-летний украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии, он лишился части руки, информирует enovosty.com/news.

Украинские СМИ разузнали подробности трагедии. Хищник атаковал туристов в заповеднике Рас-Мохаммед, на месте, где официально не разрешаются подобные экскурсии. Украинцы заказали прогулку на яхте, в которую входило ныряние со сноркелингом. Сообщается, что погружения под воду в том месте под запретом на протяжении года. Такую услугу заказывали у местных представителей, не на территории гостиницы.

Сейчас на месте трагедии люди не ныряют, туда приплывают лодки для кормления рыбы. Это, скорее всего, и стали причиной того, что акулы приплыли и были столь агрессивны. Сейчас работу пляжей в регионе ограничили, а специалисты занимаются проверкой всей береговой линии.

Что касается пострадавших, мальчик находится в реанимации, он готовится к очередной операции. Его мама и инструктор — в нормальном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

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Отметим, ранее украинцы уже становились жертвами акул на этом же курорте. Десять лет назад в Шарм-ель-Шейхе акула атаковала украинца, ему удалось выжить. А вот немка тогда погибла. Тогда возможной причиной трагедии также посчитали то, что дайверы кормили рыбу. Кроме того, океанологи допускают, что причиной серии атак могла стать аномальная теплая вода.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1594

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