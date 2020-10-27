Нападение акулы на украинцев: Всплыли неожиданные подробности трагического происшествия

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На месте нападения на украинцев кормили рыб

Украинцев взволновало трагическое событие, которое произошло в одном из самых популярных курортов, Шарм-ель-Шейхе. В результате нападения акулы там пострадали женщина, её несовершеннолетний сын и инструктор. 12-летний украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии, он лишился части руки, информирует enovosty.com/news.

Украинские СМИ разузнали подробности трагедии. Хищник атаковал туристов в заповеднике Рас-Мохаммед, на месте, где официально не разрешаются подобные экскурсии. Украинцы заказали прогулку на яхте, в которую входило ныряние со сноркелингом. Сообщается, что погружения под воду в том месте под запретом на протяжении года. Такую услугу заказывали у местных представителей, не на территории гостиницы.

Сейчас на месте трагедии люди не ныряют, туда приплывают лодки для кормления рыбы. Это, скорее всего, и стали причиной того, что акулы приплыли и были столь агрессивны. Сейчас работу пляжей в регионе ограничили, а специалисты занимаются проверкой всей береговой линии.

Что касается пострадавших, мальчик находится в реанимации, он готовится к очередной операции. Его мама и инструктор — в нормальном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

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Отметим, ранее украинцы уже становились жертвами акул на этом же курорте. Десять лет назад в Шарм-ель-Шейхе акула атаковала украинца, ему удалось выжить. А вот немка тогда погибла. Тогда возможной причиной трагедии также посчитали то, что дайверы кормили рыбу. Кроме того, океанологи допускают, что причиной серии атак могла стать аномальная теплая вода.